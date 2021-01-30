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В Карабахе начал работу турецко-русский мониторинга "режима тишины"

Суббота, 30 января 2021, 17:39

В Нагорном Карабахе начал работу совместный турецко-российский центр для мониторинга "режима тишины".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. Упоминание об открытии центра есть и на официальном сайте Минобороны РФ.

Центр построили рядом с поселком Марзили Агдамского района, на территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

На церемонии открытия присутствовали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, заместитель министра обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

 

Представитель оборонного ведомства Турции отметил, что задачами центра будет контроль за соблюдением режима тишины и регистрация нарушений, рассмотрение жалоб сторон и так далее.

В штабе центра будет представлено ​​одинаковое количество представителей каждой из сторон - до 60 военнослужащих. Охрану будут обеспечивать военные Азербайджана.

Минобороны РФ в своем сообщении отмечает, что Фомин имел отдельную встречу с министром обороны Азербайджана на территории центра и назвал его открытие "важным событием", заверив, что "военные Турецкой Республики и Российской Федерации, конечно, при поддержке Азербайджана сделают все возможное для укрепления мира и стабильности в регионе".

Напомним, Турция и Россия договорились создать совместный центр для наблюдения за режимом прекращения огня, о котором договорились Азербайджан и Армения, в ноябре 2020 года.

Соглашение было достигнуто после шести недель активных боевых действий. Российские миротворцы также были размещены в регионе.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ за то, что они не урегулировали длительный конфликт за десятилетия посредничества.

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Темы: Нагорный КарабахвойнаТурцияРосcия


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