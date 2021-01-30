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Підполковника СБУ й поліцейських судитимуть за викрадення людей і вимагання

Субота, 30 січня 2021, 17:04
Підполковника СБУ й поліцейських судитимуть за викрадення людей і вимагання

На Київщині перед судом постануть працівники правоохоронних органів – учасники озброєної банди, які викрадали заможних людей, вимагали в них гроші та вчиняли розбої.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Правоохоронці зазначають, що мова про злочинну групу з 7 осіб, двоє з яких – працівники оперативних підрозділів Нацполіції, а організатор угруповання – підполковник СБУ.

Наразі досудове розслідування завершено і за погодженням прокуратури обвинувальний акт скерували до суду. Учасникам злочинного угруповання загрожує ув’язнення на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено 11 фактів злочинів, вчинених цими зловмисниками.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст. 189 (вимагання), ч.4 ст. 187 (розбій), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Дослівно: "Бандитський план складався з кількох пунктів. Насамперед - це викрадення потерпілих, надалі - вимагання у них грошей.  Також вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я людей. Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини та столичним жителям, сягають майже 5 млн гривень".

Передісторія: Правоохоронці викрили банду викрадачів, до складу якої входили 2 поліцейських та працівник СБУ, минулого року. Двоє з учасників банди підшукували жертв та передавали інформацію своїм пособникам, які, використовуючи професійні навички та можливості, відслідковували "майбутніх потерпілих", вивчали їх спосіб життя та викрадали, після чого вимагали гроші.

Тоді ж поліцейські виклали відео затримання учасників банди.

Українська правда

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Теми: СБУполіціясуд
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