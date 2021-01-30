Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Підполковника СБУ й поліцейських судитимуть за викрадення людей й вимагання

Субота, 30 січня 2021, 18:04

На Київщині перед судом постануть працівники правоохоронних органів – учасники озброєної банди, які викрадали заможних людей, вимагали в них гроші та вчиняли розбої.

Джерело: повідомлення Національної поліції

Деталі: Правоохоронці зазначають, що мова про злочинну групу з 7 осіб, двоє з яких – працівники оперативних підрозділів Нацполіції, а організатор угруповання – підполковник СБУ.

Наразі досудове розслідування завершено і за погодженням прокуратури обвинувальний акт скерували до суду. Учасникам злочинного угруповання загрожує ув’язнення на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено 11 фактів злочинів, вчинених цими зловмисниками.

Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні ст. 257 (бандитизм), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.4 ст. 189 (вимагання), ч.4 ст. 187 (розбій), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Дослівно: "Бандитський план складався з кількох пунктів. Насамперед - це викрадення потерпілих, надалі - вимагання у них грошей.  Також вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я людей. Матеріальні збитки, завдані зловмисниками жителям Київщини та столичним жителям, сягають майже 5 млн гривень".

Передісторія: Правоохоронці викрили банду викрадачів, до складу якої входили 2 поліцейських та працівник СБУ, минулого року. Двоє з учасників банди підшукували жертв та передавали інформацію своїм пособникам, які, використовуючи професійні навички та можливості, відслідковували "майбутніх потерпілих", вивчали їх спосіб життя та викрадали, після чого вимагали гроші.

Тоді ж поліцейські виклали відео затримання учасників банди.

Українська правда
Теми: СБУполіціясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоПідполковника СБУ й поліцейських судитимуть за викрадення людей й вимагання

У США змінили правила носіння масок

Війна на Донбасі: гібридні війська Росії обстріляли ЗСУ, є поранені

Зеленський: Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною

Російський бізнесмен заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна"

Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

Усі новини...
СБУ
Головні новини п’ятниці і ночі: Нескоромного оголосили в розшук, Зеленський про референдум Тимошенко
Посли G7 зробили заяву про схвалений у ВР проєкт реформи СБУ
"Московська родина" і "красень" Путін: з’явились нові розмови СБУшника Нескоромного
Останні новини
18:33
Криклій про обсяг інвестицій у концесійні дороги: за кожним з проєктів $200-350 млн
18:30
Грузія очікує перші вакцини Pfizer в кінці лютого
18:21
У США трейдери втратили мільярди доларів через дії користувачів в соцмережах
18:04
відеоПідполковника СБУ й поліцейських судитимуть за викрадення людей й вимагання
17:39
фотоУ Карабаху почав роботу турецько-російський центр моніторингу "режиму тиші"
17:11
У США змінили правила носіння масок
16:53
Європейський інвестбанк може допомогти Україні з водопостачанням
16:37
Січень став найсмертоноснішим місяцем епідемії у Британії
16:19
Війна на Донбасі: гібридні війська Росії обстріляли ЗСУ, є поранені
16:06
Зеленський: Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!