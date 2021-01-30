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Подполковника СБУ и полицейских будут судить за похищение людей и вымогательство

Суббота, 30 января 2021, 17:04
Подполковника СБУ и полицейских будут судить за похищение людей и вымогательство

На Киевщине перед судом предстанут сотрудники правоохранительных органов – участники вооруженной банды, которые похищали состоятельных людей, вымогали у них деньги и совершали разбои.

Источник: сообщение Национальной полиции

Детали: Правоохранители отмечают, что речь о преступной группе из 7 человек, двое из которых – работники оперативных подразделений Нацполиции, а организатор группировки – подполковник СБУ.

На данный момент досудебное расследование завершено и по согласованию с прокуратурой обвинительный акт направили в суд.

Участникам преступной группировки грозит заключение на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Во время проведения досудебного расследования было установлено 11 фактов преступлений, совершенных этими злоумышленниками.

Фигурантам сообщено о подозрении по ст.257 (бандитизм), ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.4 ст.189 (вымогательство), ч.4 ст.187 (разбой), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Дословно: "Бандитский план состоял из нескольких пунктов. Прежде всего - это похищение пострадавших, в дальнейшем – вымогательство у них денег. Также совершение разбойных нападений, сопряженных с угрозой применения насилия, опасности для жизни или здоровья людей. Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевщины и столичным жителям, достигает почти 5 млн гривен".

Предыстория: Правоохранители разоблачили банду похитителей, в состав которой входили 2 полицейских и сотрудник СБУ, в прошлом году. Двое из участников банды подыскивали жертв и передавали информацию своим пособникам, которые, используя профессиональные навыки и возможности, отслеживали "будущих потерпевших", изучали их образ жизни и похищали, после чего требовали деньги.

Тогда же полицейские опубликовали видео задержания участников банды.

Украинская правда

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Темы: СБУполициясуд
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