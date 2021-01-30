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З полону визволили українських моряків, яких утримували пірати в Нігерії

Субота, 30 січня 2021, 18:19
З полону визволили українських моряків, яких утримували пірати в Нігерії

У суботу, 30 січня, звільнили шістьох українських моряків, що перебували у полоні в Нігерії.

Джерело: президент Володимир Зеленський в Instagram

Звільнені моряки
Звільнені моряки

Пряма мова: "Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину".

Деталі: Зеленський подякував українським дипломатам та всім, хто був причетний до звільнення українських громадян.

Нагадаємо: У грудні минулого року у водах Гвінейської затоки озброєні пірати захопили судно STEVIA і взяли у заручники 8 членів його екіпажу, серед яких було 6 українців.

Українська правда

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Теми: полоненіЗеленський
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