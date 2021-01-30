З полону визволили українських моряків, яких утримували пірати в Нігерії
Субота, 30 січня 2021, 18:19
У суботу, 30 січня, звільнили шістьох українських моряків, що перебували у полоні в Нігерії.
Джерело: президент Володимир Зеленський в Instagram
Пряма мова: "Сьогодні було звільнено 6 українських моряків – членів екіпажу судна Stevia, яких півтора місяця утримували в піратському полоні в Нігерії. Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину".
Деталі: Зеленський подякував українським дипломатам та всім, хто був причетний до звільнення українських громадян.
Нагадаємо: У грудні минулого року у водах Гвінейської затоки озброєні пірати захопили судно STEVIA і взяли у заручники 8 членів його екіпажу, серед яких було 6 українців.
Українська правда