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Из плена освободили украинских моряков, которых удерживали пираты в Нигерии

Суббота, 30 января 2021, 18:19
Из плена освободили украинских моряков, которых удерживали пираты в Нигерии

В субботу, 30 января, освободили шестерых украинских моряков, которые находились в плену в Нигерии.

Источник: президент Владимир Зеленский в Instagram

Освобожденные моряки
Освобожденные моряки

Прямая речь: "Сегодня были освобождены 6 украинских моряков – членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии. Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшего возвращения на родину".

Детали: Зеленский поблагодарил украинских дипломатов и всех, кто был причастен к освобождению украинских граждан.

Напомним: В декабре прошлого года в водах Гвинейского залива вооруженные пираты захватили судно STEVIA и взяли в заложники 8 членов его экипажа, среди которых было 6 украинцев.

Украинская правда

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Темы: пленныеЗеленский
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