Санкції проти РФ, введенні за захоплення Криму, не знімуть – посол США

Сполучені Штати і країни ЄС не мають наміру послаблювати санкції, раніше введені проти Росії через окупацію Криму.

Джерело: посол США в Росії Джон Салліван в ефірі телеканалу "Дождь", якого цитує РБК

Пряма мова американського дипломата: "Ми не будемо послаблювати санкції. У всякому разі, ні США, ні наші союзники й партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій (захоплення Криму Росією – УП)".

Деталі: За його словами, питання України залишається пріоритетним для американської адміністрації, тому і виконавча гілка влади США, і Конгрес незмінно наголошують на неприпустимості зміни кордонів без дотримання закону.

Салліван зазначив, що також і канцлер Німеччини Ангела Меркель, і президент Франції Емманюель Макрон прагнуть розв'язання цієї проблеми таким чином, аби це було справедливо для України та її народу.

Нагадаємо:

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обговорив питання співпраці з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони розглянули питання санкційної політики та активізації співпраці між країнами у військово-технічній сфері.

Посли країн ЄС 16 грудня схвалили продовження ще на шість місяців санкцій проти Росії у зв'язку з ситуацією в Україні.