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Санкции против РФ, введенные за захват Крыма, не снимут – посол США

Суббота, 30 января 2021, 20:06

Соединенные Штаты и страны ЕС не намерены ослаблять санкции, ранее введенные против России из-за оккупации Крыма.

Источник: посол США в России Джон Салливан в эфире телеканала "Дождь", которого цитирует РБК

Прямая речь американского дипломата: "Мы не будем ослаблять санкции. Во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий (захвата Крыма Россией - УП)".

Детали: По его словам, вопрос Украины остается приоритетным для американской администрации. И исполнительная ветвь власти США, и Конгресс неизменно подчеркивают недопустимость изменения границ без соблюдения закона.

Салливан отметил, что также и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эмманюэль Макрон "глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа".

Напомним:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил вопросы сотрудничества с временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин. Стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества между странами в военно-технической сфере.

Послы стран ЕС 16 декабря одобрили продление еще на шесть месяцев санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Темы: санкцииКрымоккупацияРосcияСША


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