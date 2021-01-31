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Байден вперше виступить з промовою про зовнішньополітичний курс США – ЗМІ 

Неділя, 31 січня 2021, 03:25
Байден вперше виступить з промовою про зовнішньополітичний курс США – ЗМІ 
Фото: Jim Watson / AFP

У понеділок, 1 лютого, новообраний президент США Джо Байден виступить з промовою, в якій розповість про зовнішньополітичний курс країни під його керівництвом.

Джерело: NBC News з посиланням на джерело в Білому домі

Деталі: За словами джерела, Байден окреслить своє бачення зовнішньої політики США, яка буде спрямована на "відновлення місця Америки у світі".

Дослівно: "Очікується, що президент також підпише низку виконавчих документів, пов’язаних з його зусиллями продемонструвати новий підхід США до подій на світовій арені, включаючи формування цільової групи для возз'єднання сімей мігрантів, розділених попередньою адміністрацією".

Що було раніше: 20 січня Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайден
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