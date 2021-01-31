Байден впервые выступит с речью о внешнеполитическом курсе США – СМИ

В понедельник, 1 февраля, новоизбранный президент США Джо Байден выступит с речью, в которой расскажет о внешнеполитическом курсе страны под его руководством.

Источник: NBC News со ссылкой на источник в Белом доме

Детали: По словам источника, Байден изложит свое видение внешней политики США, которая будет направлена ​​на "восстановление места Америки в мире".

Дословно: "Ожидается, что президент также подпишет ряд исполнительных документов, связанных с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене, включая формирование целевой группы для воссоединения семей мигрантов, разделенных предыдущей администрацией".