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На сході України російські окупанти поранили двох військовослужбовців ОС

Неділя, 31 січня 2021, 06:31
На сході України російські окупанти поранили двох військовослужбовців ОС

Минулої доби російсько-окупаційні війська на сході України відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Двоє військовослужбовців отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. 

В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Захисників оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4,  окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. 

На обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ".

Деталі: Від початку доби на Донбас поки без обстрілів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООС
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