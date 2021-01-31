На востоке Украины российские оккупанты ранили двух военнослужащих ОС

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска на востоке Украины открывали огонь по позициям Объединенных сил из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Двое военнослужащих получили ранения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 30 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку Новомихайловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения. Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в пригороде Авдеевки, противник несколько раз открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4, оккупанты применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Детали: С начала суток на Донбасс пока без обстрелов.