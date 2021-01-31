Коронавирус обнаружили еще у 3177 человек, "лидер" - Франковщина
В течение субботы, 30 января, в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной болезни, 79 больных умерли.
Источник: Минздрав
Детали: В частности, сообщается о 146 заражениях среди детей и еще 86 больных медработниках.
Также за минувшие сутки госпитализировали 1960 зараженных.
Выздоровели за день 4126 человек, проведено тестирований - 19059 (в частности методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017).
За все время пандемии в Украине заболело уже 1 219 455 человек, болезнь унесла жизни 22 707 украинцев.
Дословно: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), городе Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях".
Напомним: 29 января в Украине подтвердили 4685 новых случаев COVID, 149 больных умерли, біли госпитализированы 1906 человек.
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