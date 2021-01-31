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В России возобновились антиправительственные протесты

Воскресенье, 31 января 2021, 09:33
Шествие в Екатеринбурге, 31 января

В городах на дальнем востоке России 31 января люди первыми вышли на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, сообщается о боле чем 200 задержанных.

Источник: "Медуза", русская служба BBC, Znak

Детали: Предполагается, что в воскресенье на улицы выйдут жители более 142 городов России. Еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом.

В Москве власти приняли беспрецедентные меры: ограничили движение пешеходов, закрыли заведения общепита и магазины, а также изменили маршруты движения общественного транспорта и закрыли семь станций метро.

В Екатеринбурге на акцию вышло около двух тысяч человек.

Екатеринбург
Екатеринбург

При этом в Москве еще до начала митинга уже начались задержания.

В Санкт-Петербурге полиция с утра проводит обыски у активистов как минимум по шести адресам. В городе также закрывают вестибюли некоторых станций метро.

В Перми силовики перекрывают улицы. Задействована в том числе конная полиция.

В Челябинске на митинге силовики проводят жесткие задержания – выдергивают людей из толпы и бьют дубинками.

Напомним:

18 января суд арестовал Навального на 30 суток, его обвиняют в уклонении от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

Это произошло после того, как оппозиционер вернулся из Германии, где лечился от отравления, в котором подозревают ФСБ РФ.

Темы: НавальныйРосcиямитинги


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