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В Киеве за сутки – более двух сотен новых заражений Covid, 16 человек умерли

Воскресенье, 31 января 2021, 12:12
Фото: Маркиян Лысейко, ЕРА

В течение субботы, 30 января, в столице обнаружили еще 215 больных коронавирусом, 16 зараженных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Так, за последний день заболели 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет, 2 девочки 1 и 3 лет и 8 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Covid-19 обнаружили у 10 медиков.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 26 пациентов. Выздоровели за сутки 707 человек.

Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 128 389. Коронавирус преодолели 68 558 киевлян. За период пандемии коронавирус унес жизни 2 365 жителей города.

Прямая речь Кличко: "Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 76, в Днепровском - 51 и в Святошинском районе - 25 случаев".

 

Напомним: 30 января в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной болезни, 79 больных умерли.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусэпидемия


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