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Протести у РФ: вже більше тисячі затриманих, ОМОН б'є людей

Неділя, 31 січня 2021, 12:57

Під час недільних мітингів у різних містах Росії затримали понад 1 тисячу осіб, найбільше - у Москві.

Джерело: РБК, Медуза

Деталі: Лідером за кількістю затриманих є Москва (142). Далі йдуть Владивосток (113) та Новосибірськ (93).

У Владивостоку до затриманих у відділі поліції застосовують фізичне насильство, стріляють з травматичної зброї і б'ють електрошокером.

Російські видання публікують відео нападу силовиків на учасників мітингів.

Жорсткі затримання тривають у Петербурзі:

ОМОНівці б'ють людей кийками, з хід пішли електрошокери. Одному з учасників протесту після удару струмом стало погано, у нього почалися судоми.

У Челябінську силовики також б'ють протестувальників, включаючи літніх жінок.

Нагадаємо: 31 січня в багатьох містах Росії поновилися мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.

Теми: РосіяНавальниймітинги


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