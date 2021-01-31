Протести у РФ: вже більше тисячі затриманих, ОМОН б'є людей
Під час недільних мітингів у різних містах Росії затримали понад 1 тисячу осіб, найбільше - у Москві.
Деталі: Лідером за кількістю затриманих є Москва (142). Далі йдуть Владивосток (113) та Новосибірськ (93).
У Владивостоку до затриманих у відділі поліції застосовують фізичне насильство, стріляють з травматичної зброї і б'ють електрошокером.
Російські видання публікують відео нападу силовиків на учасників мітингів.
Жорсткі затримання тривають у Петербурзі:
Несут в автозак pic.twitter.com/BNwp9G4E1x— Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) January 31, 2021
ОМОНівці б'ють людей кийками, з хід пішли електрошокери. Одному з учасників протесту після удару струмом стало погано, у нього почалися судоми.
У Челябінську силовики також б'ють протестувальників, включаючи літніх жінок.
Нагадаємо: 31 січня в багатьох містах Росії поновилися мітинги на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального.