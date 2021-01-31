Протесты в РФ: более 4 тысяч задержанных, ОМОН избивает людей
Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 4 тысяч человек, больше всего – в Москве.
Источник: РБК, Медуза, ОВД-Инфо
Детали: Лидером по количеству задержанных является Москва (1167). Далее следует Санкт-Петербург (862), а также Красноярск и Владивосток.
Во Владивостоке к задержанным в отделе полиции применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.
Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.
Жесткие задержания продолжаются в Петербурге:
Несут в автозак pic.twitter.com/BNwp9G4E1x— Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) January 31, 2021
ОМОН бьет людей дубинками, с ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.
В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.
У "Матросской тишины" в Москве, где удерживают Навального, задержаны десятки человек. С места отъехали несколько заполненных автозаков.
У «Матросской тишины», где сидит Навальный, задержаны десятки человек. С места отъехали несколько заполненных автозаков pic.twitter.com/aV4uYv7dux— РБК (@ru_rbc) January 31, 2021
Напомним: 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.