Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 4 тысяч человек, больше всего – в Москве.

Источник: РБК, Медуза, ОВД-Инфо

Детали: Лидером по количеству задержанных является Москва (1167). Далее следует Санкт-Петербург (862), а также Красноярск и Владивосток.

Во Владивостоке к задержанным в отделе полиции применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.

Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.

Жесткие задержания продолжаются в Петербурге:

Несут в автозак pic.twitter.com/BNwp9G4E1x — Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) January 31, 2021

ОМОН бьет людей дубинками, с ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.

В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.

У "Матросской тишины" в Москве, где удерживают Навального, задержаны десятки человек. С места отъехали несколько заполненных автозаков.

У «Матросской тишины», где сидит Навальный, задержаны десятки человек. С места отъехали несколько заполненных автозаков pic.twitter.com/aV4uYv7dux — РБК (@ru_rbc) January 31, 2021

Напомним: 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.