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Протесты в РФ: более 4 тысяч задержанных, ОМОН избивает людей

Воскресенье, 31 января 2021, 15:30
Протесты в РФ: более 4 тысяч задержанных, ОМОН избивает людей

Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 4 тысяч человек, больше всего – в Москве.

Источник: РБК, Медуза, ОВД-Инфо

Детали: Лидером по количеству задержанных является Москва (1167). Далее следует Санкт-Петербург (862), а также Красноярск и Владивосток.

Во Владивостоке к задержанным в отделе полиции применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.

Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.

Жесткие задержания продолжаются в Петербурге:

ОМОН бьет людей дубинками, с ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.

В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.

У "Матросской тишины" в Москве, где удерживают Навального, задержаны десятки человек. С места отъехали несколько заполненных автозаков.

Напомним: 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНавальныймитинги
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