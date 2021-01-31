Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 1 тысячи человек, больше всего – в Москве.

Источник: РБК, Медуза

Детали: Лидером по количеству задержанных является Москва (307). Далее следуют Красноярск (147) Владивосток (117) и Новосибирск (93).

Во Владивостоке к задержанным в отделе полиции применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.

Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.

Жесткие задержания продолжаются в Петербурге:

Несут в автозак pic.twitter.com/BNwp9G4E1x — Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) January 31, 2021

ОМОН бьет людей дубинками, с ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.

В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.

Напомним: 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.