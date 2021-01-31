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Протесты в РФ: более 1,5 тысяч задержанных, ОМОН избивает людей

Воскресенье, 31 января 2021, 12:57

Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 1 тысячи человек, больше всего – в Москве.

Источник: РБК, Медуза

Детали: Лидером по количеству задержанных является Москва (307). Далее следуют Красноярск (147) Владивосток (117) и Новосибирск (93).

Во Владивостоке к задержанным в отделе полиции применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.

Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.

Жесткие задержания продолжаются в Петербурге:

ОМОН бьет людей дубинками, с ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.

В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.

Напомним: 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Темы: РосcияНавальныймитинги


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