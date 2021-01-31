Протесты в РФ: более 1,5 тысяч задержанных, ОМОН избивает людей
Во время воскресных митингов в разных городах РФ задержали более 1 тысячи человек, больше всего – в Москве.
Детали: Лидером по количеству задержанных является Москва (307). Далее следуют Красноярск (147) Владивосток (117) и Новосибирск (93).
Во Владивостоке к задержанным в отделе полиции применяют физическое насилие, стреляют из травматического оружия и бьют электрошокером.
Российские издания публикуют видео нападения силовиков на участников митингов.
Жесткие задержания продолжаются в Петербурге:
Несут в автозак pic.twitter.com/BNwp9G4E1x— Anna Pushkarskaia (@pushkarskaia) January 31, 2021
ОМОН бьет людей дубинками, с ход пошли электрошокеры. Одному из протестующих после удара током стало плохо, у него начались судороги.
В Челябинске силовики также избивают протестующих, включая пожилых женщин.
Напомним: 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.