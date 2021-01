У ЄС засудили масові затримання й жорстокість у Росії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив масові затримання і застосування сили щодо протестувальників у Росії.

Джерело: Боррель у Twitter

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments.