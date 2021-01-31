У ЄС засудили масові затримання й жорстокість у Росії

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив масові затримання і застосування сили щодо протестувальників у Росії.

Джерело: Боррель у Twitter

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021

Дослівно: "Висловлюю жаль з приводу масових затримань та непропорційного використання сили проти протестувальників та журналістів у Росії, що знову відбулися сьогодні.

Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не боячись репресій. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання".

Що передувало: Під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального у Росії в неділю було затримано рекордну кількість людей – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Затримання часто супроводжувалося побиттям, застосовувалися електрошокери.