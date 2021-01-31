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У ЄС засудили масові затримання й жорстокість у Росії

Неділя, 31 січня 2021, 22:01

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив масові затримання і застосування сили щодо протестувальників у Росії.

Джерело: Боррель у Twitter

Дослівно: "Висловлюю жаль з приводу масових затримань та непропорційного використання сили проти протестувальників та журналістів у Росії, що знову відбулися сьогодні.

Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не боячись репресій. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов'язання".

Що передувало: Під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального у Росії в неділю було затримано рекордну кількість людей – більше 5 тисяч, в тому числі більше 80 журналістів. Затримання часто супроводжувалося побиттям, застосовувалися електрошокери.

Українська правда
Теми: ЄСРосіяакції


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