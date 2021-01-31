В ЕС осудили массовые задержания и жестокость в России

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудил массовые задержания и применения силы в отношении протестующих в России.

Источник: Боррель в Twitter

I deplore widespread detentions and disproportionate use of force against protesters and journalists in #Russia again today. People must be able to exercise their right to demonstrate without fear of repression. Russia needs to comply with its international commitments. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 31, 2021

Дословно: "Выражаю сожаление по поводу массовых задержаний и непропорционального использования силы против протестующих и журналистов в России, которые вновь произошли сегодня.

Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не боясь репрессий. Россия должна выполнять свои международные обязательства".

Что предшествовало: Во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России в воскресенье было задержано рекордное количество людей – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов. Задержания часто сопровождались избиением, применялись электрошокеры.