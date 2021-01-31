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Кравчук хоче винести на референдум питання Донбасу і Криму

Неділя, 31 січня 2021, 22:46

Експрезидент, голова української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук вважає, що на всеукраїнський референдум потрібно винести питання Донбасу і Криму.

Джерело: Кравчук в ефірі каналу "Україна 24", відповідаючи на запитання, яке питання слід було б винести на загальнонаціональний референдум уже зараз

Пряма мова: "Найбільш болючим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму".

"Має бути на референдумі так сказано, що народ за те, щоб Україна була цільною, незалежною, з поверненням її територій. Ось головне питання референдуму, а не яким способом це робити. Спосіб має представити вже держава, влада, Верховна Рада. А народ має сказати: "Ні, цього не може бути, вся територія України є цільною і незалежною і вона має належати Україні"".

Деталі: Кравчук зазначив, що анексія Криму і війна на Донбасі сприймається політичними силами України по-різному.

Пряма мова: "Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої уподобання на різних політичних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у політичних сил.

Вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, життя і смерть. Рідко буває, щоб так глибоко розходилися люди, а вони розходяться. Тому, можливо, нам потрібно буде винести (на референдум – ред.) для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями.

Я хочу висловити спільну позицію США, ОБСЄ, нового головуючого, міністра закордонних справ Швеції з питань України. Подивіться, як було сказано і має важливість для можливого ​​формулювання питання на референдум: пошук сталого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов'язань ОБСЄ з повагою до повного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим та місто Севастополь".

Що передувало: 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, який передбачає можливість електронного голосування.

Згідно з документом, предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції (йдеться про загальні засади, вибори і сам референдум, а також правосуддя, загалом 38 статей – ред.), питання загальнодержавного значення, зміна території України та втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Водночас на референдум не можна виносити питання:

  • що суперечать Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод;
  • що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини й громадянина та гарантії їх реалізації;
  • спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • щодо податків, бюджету, амністії;
  • віднесені Конституцією й законами до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Українська правда
Теми: КравчукреферендумДонбасКрим


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