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Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма

Воскресенье, 31 января 2021, 21:46
Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма

Экс-президент, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма.

Источник: Кравчук в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой вопрос следовало бы вынести на общенациональный референдум уже сейчас

Прямая речь: "Наиболее болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма".

"Должно быть на референдуме так сказано, что народ за то, чтобы Украина была цельной, независимой, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума, а не каким способом это делать. Способ должно представить уже государство, власть, Верховная Рада. А народ должен сказать: "Нет, этого не может быть, вся территория Украины является цельной и независимой, и она должна принадлежать Украине"".

Детали: Кравчук отметил, что аннексия Крыма и война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному.

Прямая речь: "Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои предпочтения на различных политических площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое общее мнение у политических сил.

Они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти. Редко бывает, чтобы так глубоко расходились люди, а они расходятся. Поэтому, возможно, нам нужно будет вынести (на референдум - ред.) для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями.

Я хочу выразить общую позицию США, ОБСЕ, нового председателя, министра иностранных дел Швеции по вопросу Украины. Посмотрите, как было сказано и имеет важность для возможной формулировки вопроса на референдум: поиск устойчивого политического урегулирования в Украине должен состояться в соответствии с принципами международного права, обязательств ОБСЕ с уважением к полному суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и город Севастополь".

Что предшествовало: 26 января Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный президентом Владимиром Зеленским, предусматривающий возможность электронного голосования.

Согласно документу, предметом всеукраинского референдума может быть утверждение закона о внесении некоторых изменений в Конституцию (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также правосудии, в целом 38 статей - ред.), вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины и утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

В то же время на референдум нельзя выносить вопросы:

  • противоречащие Конституции, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод;
  • отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
  • направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
  • касательно налогов, бюджета, амнистии;
  • отнесенные Конституцией и законами к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Украинская правда

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Темы: КравчукреферендумДонбассКрым
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