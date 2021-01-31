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В ОРДО заявили про отримання російської вакцини від COVID-19

Неділя, 31 січня 2021, 23:25

Окупаційна влада ОРДО заявила про отримання першої партії російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Джерело: "міністерство охорони здоров'я" угруповання "ДНР" у коментарі сепаратистському ресурсу ДАН, пишуть "Новости Донбасса"

Деталі: Глава бойовиків ОРДО Денис Пушилін заявив, що в Донецьк було доставлено кілька тисяч доз вакцини. За його словами, тепер партії вакцини будуть надходити на регулярній основі.

Він додав, що з доставкою "Спутника V" починається вакцинація на підконтрольній угрупованню території.

Що передувало: 30 січня у Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ), який контролює поставки "Спутник V", заявили, що не здійснюють поставку до Донецька та Луганська та не мають інформації про наявність або відсутність таких поставок.

Теми: ДонбасОРДЛОвакцинаціяРосіякоронавірус


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