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В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19

Воскресенье, 31 января 2021, 23:25

Оккупационная власть ОРДО заявила о получении первой партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Источник: "министерство здравоохранения" группировки "ДНР" в комментарии сепаратистскому ресурсу ДАН, пишут "Новости Донбасса"

Детали: Глава боевиков ОРДО Денис Пушилин заявил, что в Донецк было доставлено несколько тысяч доз. По его словам, теперь партии вакцины будут поступать на регулярной основе.

Он добавил, что с доставкой "Спутника V" начинается вакцинация на подконтрольной группировке территории.

Что предшествовало: 30 января во Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который контролирует поставки "Спутник V", заявили, что не осуществляют поставку в Донецк и Луганск и не имеют информации о наличии или отсутствии таких поставок.

Темы: ДонбассОРДЛОвакцинацияРосcиякоронавирус


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