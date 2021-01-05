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Конституційний суд видав нову заяву щодо указу Зеленського

Вівторок, 5 січня 2021, 17:13

Конституційний суд наголосив на своїй незалежності і недоторканності та закликав усі органи державної влади дотримуватись основного закону України і не втручатись у роботу суду.

Джерело: заява суду

Деталі: Повідомляється, що на засіданні 5 січня суд розглянув питання щодо ситуації, яка склалася у зв’язку з виданням президентом Володимиром Зеленським указу про відсторонення голови КС Олександра Тупицького.

Про виконання указу президента чи відсторонення Тупицького в документі не йдеться.

Судді посилаються на Конституцію України, яка гарантує їм недоторканність.

Дослівно: "Суддя Конституційного суду України здійснює свої повноваження, керуючись Конституцією та Законом України "Про Конституційний суд України", на засадах верховенства права (частина перша статті 24 закону "Про Конституційний суд України").

Збори суддів КСУ звертають увагу на неприпустимість недодержання органами державної влади та посадовими особами приписів Конституції України, що може призвести до блокування роботи Конституційного Суду України, яке унеможливить здійснення конституційного контролю з метою забезпечення верховенства Конституції України, утвердження прав і свобод людини.

 
 

Деталі: Також КСУ публікує науковий висновок щодо відсторонення від посади судді Конституційного суду України у кримінальному провадженні, підготовлений членами Науково-консультативної ради КСУ. 

Передісторія:

  • 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді Конституційного Суду строком на два місяці.
  • Того ж дня у КС зазначили, що рішення про звільнення судді з посади ухвалюється виключно Конституційним Судом на спеціальному пленарному засіданні, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість суду.
  • 30 грудня у КС заявили, що вважають указ Зеленського про відсторонення Тупицького "юридично нікчемним", і закликали його скасувати.
  • Раніше голові КС Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка. Справа стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.
  • Очільник КС не з’явився 28 грудня в Офіс генпрокурора для вручення повідомлення про підозру.

Українська правда
Теми: КС


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