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Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес

Середа, 6 січня 2021, 00:58
Трамп змінив прокурора Джорджії, де досі невідомі переможці виборів у Конгрес

Президент США Дональд Трамп призначив нового федерального прокурора штату Джорджія, де досі невідомі переможці виборів до верхньої палати Конгресу.

Джерело: CNN

Деталі: Замість Б’юнг Пака, який у службовій записці пославшись на "непередбачені обставини" повідомив, що переходить на роботу у інше місто, призначено прокурора Боббі Крістіна.

Видання зазначає, що колишній федеральний прокурор штату був вірним соратником Дональда Трампа з 2017 року.

Довідка: Джорджія залишилася останнім штатом, де невідомі переможці виборів у Сенат, а отже досі невідомо, хто отримає більшість у верхній палаті американського парламенту.

Що передувало: Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада. Згодом Трамп заявив, що влаштує "пекельну битву" за посаду, якщо демократи "захоплять" Сенат та Білий дім.

Видання The Washington Post опублікувало аудіозапис телефонної розмови Трампа із чиновниками штату, де Трамп вимагав "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Нагадаємо: В американському штаті Джорджія 5 січня триває другий раунд виборів на дві посади в Сенаті, який визначить баланс сил у верхній палаті Конгресу на наступні два роки.

На початку грудня влада штату Джорджія повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Джо Байдена за підсумками вже третього перерахунку виборчих бюлетенів.

Президент США Дональд Трамп "в істериці" говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Теми: ТрампСШАвибори
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