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У день затвердження перемоги Байдена невідомі пообіцяли скерувати літак у будівлю Конгресу

Середа, 6 січня 2021, 06:01
У день затвердження перемоги Байдена невідомі пообіцяли скерувати літак у будівлю Конгресу

Невідомі особи втрутились у роботу нью-йоркських авіадиспетчерів і заявили про намір скерувати літак у будівлю Конгресу, який має сьогодні затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Джерело: CBS News із посиланням на власні джерела

Дослівно: "Кілька авіадиспетчерів у Нью-Йорк в понеділок почули страхітливе попередження: "У середу ми розіб’ємо літак об Капітолій  (будівля, де засідають обидві палати Конгресу). Сулеймані (начальник іранських сил "Кудс" Кассем Сулеймані, якого 3 січня 2020 року ліквідували за наказом Трампа) буде відплачений".

Деталі: Джерела видання зазначили, що Пентагон та інші держагентства були поінформовані про інцидент.

Сьогодні о 20:00 за київським часом Конгрес США має затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Що передувало: Дональд Трамп повідомив, що 6 січня у Вашингтоні відбудеться мітинг його прихильників. У цей день обидві палати Конгресу США повинні офіційно затвердити підсумки президентських виборів, які відбулися ще 3 листопада. Згодом Трамп заявив, що влаштує "пекельну битву" за посаду, якщо демократи "захоплять" Сенат та Білий дім.

Видання The Washington Post опублікувало аудіозапис телефонної розмови Трампа із чиновниками штату, де Трамп вимагав "знайти" достатньо голосів для скасування результатів виборів у штаті, де переміг Джо Байден.

Дональд Трамп "в істериці" говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена.

Теми: СШАвибори
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