Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників

Четвер, 7 січня 2021, 00:55
Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників

Сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників, які увірвалися в будівлю під час затвердження результатів виборів президента США.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що наразі силовики відтісняють прихильників Трампа, які знаходяться поблизу будівлі.

Всього було затримано більше 20 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес відновить спільне засідання сьогодні ввечері, як тільки приміщення будуть "готові до використання".

Передісторія:

  • У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.
  • Через цей штурм Байдена так і не оголосили президентом. Засідання було зірване.
  • Обраний президент США Джо Байден звернувся до президента, що програв вибори, Дональда Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.
  • Іще діючий президент США Дональд Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.
  • Білий дім заявив, що війська Національної гвардії разом з іншими федеральними службами охорони прямують до Капітолію, щоб допомогти припинити непорядки.
  • Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.
  • Американський канал CNN повідомив про постраждалих під час перестрілки у Конгресі. Зокрема, у груди поранили жінку, яка перебуває у важкому стані.

"Українська правда" у Threads

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Трамп направив нацгвардію в Капітолій і звернувся до бунтарів: "Йдіть додому"
Із Капітолія евакуювали віцепрезидента та членів Конгресу США
У Вашингтоні оголошено комендантську годину
Прихильники Трампа увірвалися в Капітолій, де мають оголосити результати виборів
Останні новини
16:01
"Не єдина брехня": у ГУР "виправили" Путіна щодо кількості солдатів РФ в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
Усі новини...
Реклама: