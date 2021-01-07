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Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників

Четвер, 7 січня 2021, 01:55

Сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників, які увірвалися в будівлю під час затвердження результатів виборів президента США.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що наразі силовики відтісняють прихильників Трампа, які знаходяться поблизу будівлі.

Всього було затримано більше 20 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес відновить спільне засідання сьогодні ввечері, як тільки приміщення будуть "готові до використання".

Передісторія:

  • У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.
  • Через цей штурм Байдена так і не оголосили президентом. Засідання було зірване.
  • Обраний президент США Джо Байден звернувся до президента, що програв вибори, Дональда Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.
  • Іще діючий президент США Дональд Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.
  • Білий дім заявив, що війська Національної гвардії разом з іншими федеральними службами охорони прямують до Капітолію, щоб допомогти припинити непорядки.
  • Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.
  • Американський канал CNN повідомив про постраждалих під час перестрілки у Конгресі. Зокрема, у груди поранили жінку, яка перебуває у важкому стані.

Теми: США


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