Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників
Четвер, 7 січня 2021, 01:55
Сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників, які увірвалися в будівлю під час затвердження результатів виборів президента США.
Джерело: CNN
Деталі: Видання зазначає, що наразі силовики відтісняють прихильників Трампа, які знаходяться поблизу будівлі.
Всього було затримано більше 20 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.
Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес відновить спільне засідання сьогодні ввечері, як тільки приміщення будуть "готові до використання".
Передісторія:
- У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.
- Через цей штурм Байдена так і не оголосили президентом. Засідання було зірване.
- Обраний президент США Джо Байден звернувся до президента, що програв вибори, Дональда Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.
- Іще діючий президент США Дональд Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.
- Білий дім заявив, що війська Національної гвардії разом з іншими федеральними службами охорони прямують до Капітолію, щоб допомогти припинити непорядки.
- Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.
- Американський канал CNN повідомив про постраждалих під час перестрілки у Конгресі. Зокрема, у груди поранили жінку, яка перебуває у важкому стані.