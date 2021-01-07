Приміщення Конгресу США зачистили від протестувальників

Сили спеціального призначення, Національна гвардія та поліція зачистили будівлю Капітолію від протестувальників, які увірвалися в будівлю під час затвердження результатів виборів президента США.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що наразі силовики відтісняють прихильників Трампа, які знаходяться поблизу будівлі.

Всього було затримано більше 20 осіб, операцію провели до настання в Вашингтоні комендантської години.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес відновить спільне засідання сьогодні ввечері, як тільки приміщення будуть "готові до використання".

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