Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах

Конгрес Сполучених Штатів затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Байден отримав 270 необхідних голосів для того, аби бути оголошеним переможцем виборів президента США. Процес ще триває.

Очікується, що в результаті Байден має отримати 306 голосів, а чинний президент США Дональд Трамп - 232.

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