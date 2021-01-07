Конгрес США затвердив перемогу Байдена на президентських виборах
Четвер, 7 січня 2021, 09:37
Конгрес Сполучених Штатів затвердив перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
Джерело: Bloomberg
BREAKING: Biden’s certified electoral votes exceed 270https://t.co/e6Kprp4ISm pic.twitter.com/fTQSEOmK60— Bloomberg (@business) January 7, 2021
Деталі: Байден отримав 270 необхідних голосів для того, аби бути оголошеним переможцем виборів президента США. Процес ще триває.
Очікується, що в результаті Байден має отримати 306 голосів, а чинний президент США Дональд Трамп - 232.
Передісторія:
- У середу учасники мітингу на підтримку Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де Конгрес як раз збирався оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.
- Через цей штурм Байдена не змогли оголосили президентом. Засідання було зірване.
- Обраний президент США Джо Байден звернувся до президента, що програв вибори, Дональда Трампа із закликом виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолія.
- Іще діючий президент США Дональд Трамп закликав усіх, хто перебуває у будівлі Конгресу, куди увірвалися його прихильники, поводитися мирно. Також він записав звернення, в якому закликав своїх прихильників розійтися по домівках.
- Білий дім заявив, що війська Національної гвардії разом з іншими федеральними службами охорони прямують до Капітолію, щоб допомогти припинити непорядки.
- Чинного віцепрезидента США Майкла Пенса, який приїхав до Капітолія для визнання перемоги Байдена на виборах, евакуювали з будівлі після початку її штурму.
- Американський канал CNN повідомив про постраждалих під час перестрілки у Конгресі. Зокрема, у груди поранили жінку, яка перебуває у важкому стані.