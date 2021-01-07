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Мер Тернополя після відмови вводити локдаун змінив думку

Четвер, 7 січня 2021, 13:58
Сергій Надал

Міський голова Тернополя Сергій Надал, що днем раніше заявляв про відсутність необхідності вводити жорсткі обмеження у місті, заявив, що сценарій запровадження локдауну все ж розглядається.

Джерело: Надал у Facebook

Деталі: За словами мера Тернополя, міські чиновники вже не виключають, що після свят кількість заражень Covid-19 може зрости, і в такому разі все ж доведеться вводити карантин. Він додав, що буде дослухатися до рішення Кабінету Міністрів.

Пряма мова: "Коронавірус має властивість швидко поширюватися, і ми вже не виключаємо зростання кількості хворих. Після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я.

Готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян. Я не боюся приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об'єктивна потреба. Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину".

❗️Всі рішення, в тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі приймаються комісією з надзвичайних...

Опубліковано Сергієм Надалом Четвер, 7 січня 2021 р.

Нагадаємо:

Мер Тернополя Сергій Надал в інтерв'ю місцевому телеканалу заявляв, що у місті вирішили не вводити посилений карантин, який запроваджується по всій країні з 8 січня. Він зазначив, що комісія по надзвичайних ситуаціях прийняла рішення не вводити додаткових обмежень і відповідне рішення уже підписане.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко також виступив проти запровадження локдауну, який діятиме по всій країні.

Із 8 по 25 січня по всій Україні запроваджується посилений карантин, який, зокрема, передбачає низку суттєвих обмежень роботи закладів торгівлі.

Українська правда
Теми: локдаунТернопількоронавірус


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