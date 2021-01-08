Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Київське метро попередило про можливе закриття станцій під час локдауну

П'ятниця, 8 січня 2021, 12:31

Адміністрація Київського метрополітену попереджає пасажирів, що у період з 8 до 24 січня включно деякі станції можуть закриватись для уникнення скупчення людей.

Джерело: метро у Twitter

Дослівно: "З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів".

Нагадаємо: З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.

Українська правда
Теми: метроКиївлокдаун


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Київське метро попередило про можливе закриття станцій під час локдауну

фото, оновленоУкраїна добилась звільнення з Лівії чотирьох своїх моряків

відеоМОЗ пояснило шанси потрапляння російської вакцини на ринок України

інфографікаМайже 5,7 тис. нових хворих на коронавірус за день, померли 83 людини

інфографікаВ Україні почався жорсткий локдаун: які обмеження він передбачає

У США чиновники звільняються через напад на Капітолій

Усі новини...
метро
Стало відомо, скільки киян зустріли Новий рік в столичному метро
У київському метро встановили перший "революційний" годинник
У новорічну ніч столичне метро працюватиме довше
Останні новини
13:30
Зеленський: В Ірану немає шансів уникнути покарання за збитий український літак
13:21
Шмигаль попросив Єврокомісію допомогти Україні з отриманням вакцини – ЗМІ
12:44
Нацбанк видав банкам пів мільйона короткого рефінансу
12:42
Вакцинація поза чергою: двох посадовців варшавського університету звільнили
12:31
Київське метро попередило про можливе закриття станцій під час локдауну
12:25
Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для вболівальників
12:23
СOVID у Києві: кількість хворих за добу зменшилась, але 11 людей померли
12:16
відеоКоронавірус почав частіше вражати дітей і молодь – Степанов
11:24
фото, оновленоУкраїна добилась звільнення з Лівії чотирьох своїх моряків
10:54
Bitcoin вже 40 тисяч - експерти пояснюють чому
Усі новини...