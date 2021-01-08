Київське метро попередило про можливе закриття станцій під час локдауну

Адміністрація Київського метрополітену попереджає пасажирів, що у період з 8 до 24 січня включно деякі станції можуть закриватись для уникнення скупчення людей.

Джерело: метро у Twitter

Дослівно: "З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі. Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів".

Нагадаємо: З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.