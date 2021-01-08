У Тернополі попри "локдаун" кожен працює на свій розсуд 

У Тернополі з 8 січня не ввели нових обмежень, тоді як в Україні посилили карантин: у місті працює багато крамниць і кав’ярень, а також "Зимове містечко".

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міській раді Тернополя карантин у місті не посилили.

До 11 січня кожен підприємець працює на свій розсуд: одні вийшли на роботу, інші – зачинились.

Мер Тернополя Сергій Надал 8 січня вихідний і не прокоментував ситуацію у місті.

Як повідомляє кореспондентка, на вулицях міста не видно патрульних поліцейських груп, які б перевіряли виконання карантинних обмежень.

За даними обласної поліції, у перший день загальноукраїнського "локдауну" у Тернопільській області 10 груп правоохоронців перевіряють дотримання вимог Кабміну, але проводять більше профілактичні розмови. Складено три протоколи на порушників.

Цьому передувало: 6 січня у Тернополі вирішили не вводити локдаун, однак наступного дня мер Тернополя припустив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі погіршення епідемічної ситуації.

8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.

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