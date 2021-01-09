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Мер Тернополя скаржиться, що поліція змушує дотримуватися карантину

Субота, 9 січня 2021, 15:02
Мер Тернополя скаржиться, що поліція змушує дотримуватися карантину

Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що поліція змушує місто дотримуватися вимог посиленого карантину, введеного в Україні з 8 по 24 січня.

Джерело: Надал у Facebook, поліція Тернопільщини

Дослівно: "Центральна влада вчергове не почула думку тернополян. І попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, поліція почала масово штрафувати підприємців".

"Більше того, у мене є інформація про те, що правоохоронці виставлять кордони навколо шкіл, щоб не допустити дітей на навчання, а на директорів навчальних закладів та вчителів будуть відкриті справи. Я не виключаю, що проти членів міської комісії з надзвичайних ситуацій, працівників управлінь можуть також відкрити справи. Це тиск і методи залякування, які використовували ще за часів Януковича.

Я хочу заявити, що у Тернополі воювати з поліцією ніхто не буде. Я не маю права ризикувати людьми і містом. Ми всі стали заручниками нав'язаних некомпетентних рішень влади. Я не можу ризикувати справами на ні в чому не винних педагогів і директорів шкіл, працівників міської ради, а також зірваними планами тих батьків, чиїх дітей в понеділок планують не впустити до школи".

Деталі: Надал зазначив, що в ці вихідні заплановане екстрене засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації. Він назвав дуже імовірним, що на цьому засіданні буде скасовано рішення міської комісії, і в Тернополі таки введуть локдаун із 11 січня.

Разом з тим, поліція Тернопільської області повідомила, що за перший день дії посиленого карантину тернопільські поліцейські зафіксували майже сотню порушень.

Дослівно: "За результатами відпрацювання складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше –  на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.

Поліцейські також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках. Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень".

Передісторія:

  • 8 січня в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.
  • У Тернополі в перший день посиленого карантину працювало багато крамниць і кав’ярень, а також "Зимове містечко".
  • 6 січня у Тернополі вирішили не вводити локдаун, однак наступного дня мер Тернополя припустив, що карантин усе-таки можуть посилити в разі погіршення епідемічної ситуації.

Українська правда

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Теми: Тернопількарантинполіція
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