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Кривонос розповів про нереалізований план витіснення РФ з Криму

Субота, 9 січня 2021, 18:56
Кривонос розповів про нереалізований план витіснення РФ з Криму
Російські військові в Криму, 2014 рік. Фото: Wikipedia

Ще в січні 2014 року Генштаб України підняв за тривогою боєздатні частини десантників і спецпризначенців. За планом, елітні підрозділи мали витіснити російських військових з Криму.

Джерело: ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос у коментарі Радіо Свобода

Деталі: Кривонос у 2014 році керував полком спецпризначенців. Він розповідає, що у лютому його десантники готувалися відбути до Криму. Операція зі звільнення півострова мала початися на початку березня.

Вони повинні були увійти до Криму та посилити угруповання українських військ на півострові.

За словами Кривоноса, тоді в Генштабі ЗСУ розробили триетапний план звільнення півострова. На той час у Криму на планових навчаннях вже перебувала розвідувальна рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Пряма мова: "ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити ймовірні спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада й 79 аеромобільна бригада.

Вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції та посилити те угруповання в Криму, яке було на той час у Збройних сил України".

Що завадило операції: Одна з найбоєздатніших українських частин у Криму, що знаходилася у Перевальному (36 бригада), була здана росіянам. Колишні колеги зазначають, що командир частини Сергій Стороженко здав українську частину росіянам, але спочатку він передав військовим РФ бронетехніку.

Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що за наказом Стороженка бійці залишили техніку в парку, за півтора кілометра від казарм.

 

Нагадаємо:

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.
  • У відповідь на це Кривонос зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.
  • Після цього Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяЗбройні сили
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