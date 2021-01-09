Кривонос розповів про нереалізований план витіснення РФ з Криму

Ще в січні 2014 року Генштаб України підняв за тривогою боєздатні частини десантників і спецпризначенців. За планом, елітні підрозділи мали витіснити російських військових з Криму.

Джерело: ексзаступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос у коментарі Радіо Свобода

Деталі: Кривонос у 2014 році керував полком спецпризначенців. Він розповідає, що у лютому його десантники готувалися відбути до Криму. Операція зі звільнення півострова мала початися на початку березня.

Вони повинні були увійти до Криму та посилити угруповання українських військ на півострові.

За словами Кривоноса, тоді в Генштабі ЗСУ розробили триетапний план звільнення півострова. На той час у Криму на планових навчаннях вже перебувала розвідувальна рота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ.

Пряма мова: "ЗСУ розглядали варіант захоплення наших територій. І багато військових частин були орієнтовані діяти згідно з цим планом, щоб відбити ймовірні спроби захоплення територій. Серед них і частини ВДВ: 25 повітряно-десантна бригада й 79 аеромобільна бригада.

Вони повинні були увійти до Криму, зайняти позиції та посилити те угруповання в Криму, яке було на той час у Збройних сил України".

Що завадило операції: Одна з найбоєздатніших українських частин у Криму, що знаходилася у Перевальному (36 бригада), була здана росіянам. Колишні колеги зазначають, що командир частини Сергій Стороженко здав українську частину росіянам, але спочатку він передав військовим РФ бронетехніку.

Навідник-оператор БМП-2 36-ї бригади берегової оборони Михайло Старостін розповідав, що за наказом Стороженка бійці залишили техніку в парку, за півтора кілометра від казарм.

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