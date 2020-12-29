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Зеленський після критики звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса

Вівторок, 29 грудня 2020, 20:06

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Джерело: указ № 604/2020

Деталі: Зазначається, що Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони.

Дослівно: "Звільнити Сергія Кривоноса з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та направити його у розпорядження Міністерства оборони України".

Що було раніше: Зеленський заявив, що в разі нападу РФ на Україну з боку окупованого нею Криму "буде велика війна" і будуть мобілізовані і чоловіки, і жінки.

Кривонос зазначив, що мобілізація і жінок і чоловіків у разі нападу Росії не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати. Тому вони не зможуть ефективно протистояти ворогу.

Українська правда
Теми: ЗеленськийРНБОукази


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