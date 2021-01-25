Україна повернулася до попередніх обмежень, МОЗ думає про адаптивний карантин 

З початку доби 25 січня в Україні знову діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки, однак Міністерство охорони здоров'я проаналізує ситуацію по регіонах на предмет повернення адаптивного карантину.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Пряма мова: "Жорсткий карантин діяв з 8 січня. Відсьогодні з нуля годин жорсткі карантинні обмеження припиняються – і ми переходимо до іншого режиму…

Ми повертаємося до обмежень, які були до 8-го січня. Карантин у нас у країні встановлений поки.до 28 лютого".

Деталі: Степанов повідомив, що МОЗ впродовж тижня проаналізує ситуацію з коронавірусом по регіонах, бо хоче повернутися до адаптивного карантину, як було влітку: коли в залежності від епідемічної ситуації в регіоні запроваджуються певні обмеження.

На даний момент по всій Україні забороняється, зокрема:

Відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. Це більше стосується закладів вищої освіти: лекцій, семінарів.

Відвідування закладів освіти у разі, коли на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та персоналу закладу освіти.

Проведення у закладах освіти масових заходів – вистав, свят, концертів за участю дітей більше, ніж однієї групи/класу та з присутністю відвідувачів.

Проведення у розважальних закладах та закладах харчування святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій.

Приймання відвідувачів у музеях та на виставках у галереях, якщо в залах присутні більше 1 особи на 10 кв м.

Проведення масових культурних заходів (зокрема, концертів), спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів, якщо в них бере участь понад 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри між учасниками. Винятки: офіційні та професійні спортивні заходи без глядачів, іспити для нотаріату, заходи для забезпечення роботи органів влади.

Робота кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50% місць у залі.

Перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж є сидячих місць.

Робота дискотек і нічних клубів.

Передісторія: В Україні з 8 до 24 січня включно діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо.

МОЗ відзначив стабілізацію епідемічної ситуації після різдвяно-новорічних свят і вирішив не продовжувати жорсткий карантин. Загальний карантин діятиме щонайменше до весни.

Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні.

Знати більше: Жорсткий карантин з 8 січня: Кабмін оновив список заборон

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