Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов розповів, чи планується ще один локдаун

Неділя, 24 січня 2021, 22:55

Уряд не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Коли ми обирали дати (для посиленого карантину 8-24 січня – ред.), ми ще обирали дати з найменшою активністю в економіці, крім нашого прогнозу по захворюваності... щоб потім, до квітня-травня місяця ми були в змозі пройти без введення таких жорстких обмежень".

"Наша стратегія: зараз ми повертаємося в режим, який був до 8 січня, потім ми порядку тижня, до 10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і перейти далі до адаптивного карантину в залежності від епідситуації".

Що передувало: З 8 по 24 січня в Україні діяв посилений карантин, під час якого, зокрема, було заборонено:

  • відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;
  • робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс);
  • робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок;
  • торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Із 25 січня Україна переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Українська правда
Теми: Степановкарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Степанов розповів, чи планується ще один локдаун

У СБУ вважають, що Нескоромний хотів убити Наумова задля посади – ЗМІ

ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів

Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов

Відео Фото Доповнено SpaceX здійснила наймасовіший запуск в історії космонавтики

Глава МЗС Франції заявив про авторитарний поворот в РФ

Усі новини...
Степанов
Степанов не виключає імунних паспортів, але є "але"
Локдаун припиняє дію, ситуацію стабілізували – Степанов
"Вдалося збити хвилю і є стабілізація" – Степанов про жорсткий карантин
Останні новини
00:07
Глава МЗС про підтримку Навального: Ворог мого ворога – мій друг
23:30
Степанов не виключає імунних паспортів, але є "але"
22:55
Степанов розповів, чи планується ще один локдаун
22:09
У СБУ вважають, що Нескоромний хотів убити Наумова задля посади – ЗМІ
21:46
Новини економіки: борги газовиків та рекорди експорту
21:15
Явка на виборах мера Конотопа склала майже 31% – "Чесно"
20:59
Київські школярі повертаються за парти, але можливе змішане навчання
20:32
Українська стане обов'язковою мовою для ЗНО з 2025 року
19:53
Швеція заборонила в'їзд з Норвегії через новий штам коронавірусу
19:25
ВР не може призначити нові вибори в Харкові: бракує документів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!