Степанов розповів, чи планується ще один локдаун

Уряд не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Коли ми обирали дати (для посиленого карантину 8-24 січня – ред.), ми ще обирали дати з найменшою активністю в економіці, крім нашого прогнозу по захворюваності... щоб потім, до квітня-травня місяця ми були в змозі пройти без введення таких жорстких обмежень".

"Наша стратегія: зараз ми повертаємося в режим, який був до 8 січня, потім ми порядку тижня, до 10 днів дивимося, як змінилася ситуація по регіонах і перейти далі до адаптивного карантину в залежності від епідситуації".

Що передувало: З 8 по 24 січня в Україні діяв посилений карантин, під час якого, зокрема, було заборонено:

відвідування навчальних закладів, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів;

робота кафе, барів, ресторанів (крім доставки і замовлень на виніс);

робота ТРЦ, розважальних закладів, салонів краси, фітнес-залів, басейнів, кінотеатрів, виставок;

торгівля непродовольчими товарами, робота непродовольчих ринків, різдвяних ярмарків.

Із 25 січня Україна переходить до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.