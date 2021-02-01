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Під ОАСК мітингували на підтримку нового правопису

Понеділок, 1 лютого 2021, 11:22
Укрінформ

Під Окружним адміністративним судом міста Києва пройшла акція протесту "Проєкт: правопису-2019 бути!" проти рішення ОАСК від 28 січня 2021 року, яким скасовано новий український правопис.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За даними агенції, в акції взяли участь близько 50 осіб.

 

Зокрема викладач Національного університету "Києво-Могилянська академія" Марія Зарінова відзначила необхідність відстояти право користуватися новою правописною системою.

Інші учасники заходу наголосили, що "відстояти мову - означає відстояти ідентичність".

Серед учасників заходу були також представники "Руху опору капітуляції", студенти інших ВНЗ, зокрема з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка тощо.

 

Учасники акції тримали у руках плакати із написами: "А можна скасувати иродів у мантіях?", "ОАСК / логіка 1:0", "Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт – мовна норма", "Сором ОАСК; Редакції правопису 2019-го бути!", "Сьогодні ОАСК скасував правопис – 2019; завтра – ОАСК скасував теорему Вієта", "В ОАСК сидять Индики без честИ та гідностИ", "Захистимо українську мову", "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову (Ліна Костенко)", "Правопису – 2019 бути!", "Лінгвоцид".

Також протестувальники скандували "Новому правопису – бути".

 

Активісти під час акції читали вірші, зокрема українського поета Івана Малковича "Напучування", Катерини Калитко "Ось тобі, жінко, мова. Стріляй з неї" та інші.

Теми: мовасудакції


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