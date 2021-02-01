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Зеленський розповів, що його найбільше непокоїть у "плівках Порошенка-Байдена"

Понеділок, 1 лютого 2021, 12:50

Президент Володимир Зеленський вважає, що найголовніша проблема в опублікованому аудіо з нібито розмовою Порошенка з Байденом - не тема сина останнього, а той факт, що комусь взагалі вдалося вести запис в кабінеті президента України.

Джерело: інтерв’ю Зеленського програмі Axios, що виходить на платформі HBO

Пряма мова: "Я знаю, звучало, що тема сина Байдена – це найголовніше. І через ті записи, які потім були опубліковані, телефонної розмови за часів Порошенка, де начебто пан Байден розмовляє з паном Порошенком... Для мене найголовнішим у цьому випадку було зрозуміти, як в принципі може щось записуватися в кабінеті президента України. Це найголовніша проблема. Тому що це – руйнування інституту президентства в Україні".

Деталі: За словами президента, саме з цієї причини була відкрита кримінальна справа, і з цим розбираються українські правоохоронні органи.

Стосовно ж його скандальної розмови з Трампом, на якій президент США начебто тиснув на свого українського колегу, Зеленський заявив, що жодного тиску не було і він не втручався у розслідування по справі Burisma.

При цьому Зеленський зізнався, що трохи злий на Трампа за оприлюднення стенограми цієї розмови.

Пряма мова: "Трамп не тиснув на мене, і я ніколи такого не скажу…

Для мене було найголовнішим зберегти наші відносини, щоб ми чули, що одна країна підтримує іншу. Так, була розмова, піднімалися ті чи інші теми. І я дійсно відкритий. Якщо є ті чи інші кримінальні кейси, правоохоронці в будь-якому разі мають це розслідувати. Я не хочу їх зупиняти чи, навпаки, увімкнути акселератор цих подій. Вони повинні виконувати свою роботу…

Я не хотів, щоб мене чи Україну потім звинуватили, що ми залучені у внутрішню політику США, впливаємо на цю політику, впливаємо, не дай боже, на вибір вільного американського народу. Я цього не хотів, і тому дійсно робив усе, щоб Україна не була в це втягнута. І вона майже не була в це втягнута…

Але для мене були не дуже зрозумілі речі, коли була опублікована наша розмова. Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив".

Передісторія: У травні 2020 року нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи датовані 2015-2016 роками, на яких нібито звучать телефонні розмови Петра Порошенка і Джозефа Байдена. Вони начебто домовлялися, що Україна отримає 1 мільярд доларів в обмін на збереження схем компанії Burisma, в яких підозрюють сина Байдена Гантера.

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду. А Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму першої телефонної розмови між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. У ній Трамп просить Зеленського приділити увагу вже розпочатому розслідуванню щодо компанії Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Гантер Байден. Зеленський пообіцяв, що генпрокурор "розгляне ситуацію щодо компанії".

Українська правда
Теми: ЗеленськийПорошенкоБайден


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