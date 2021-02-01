Зеленський: Ми б усі вмерли в Криму, але "зелених чоловічків" не пустили...

Президент Володимир Зеленський вважає, що не допустив би окупації Кримського півострова в 2014 році, якби тоді очолював державу.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю програмі "Axios" на платформі HBO, Офіс президента

Деталі: Зеленський зазначив, що хоче бачити питання Криму на порядку денному переговорів у Нормандському форматі, що нині переживає період стагнації, та до якого президент хотів би долучити нового очільника США Джо Байдена.

Пряма мова: "Коли я приїхав на першу зустріч Нормандського формату, я не розумів, чому ми не говоримо про Крим. Всі партнери сказали, що Крим не є аджендою. І це була домовленість ще з колишнім президентом (Петром Порошенком). Тоді я запитав партнерів і Росію: "Назвіть той майданчик, де є адженда говорити про Крим. Чи ви хочете сказати, що ми повинні поставити хрест на Криму й не згадувати, що це наша територія? Я як новий президент цього не можу собі дозволити. Не хочу. І я це ніколи не прийму.

І вибачте, якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди "зелених чоловічків" не пустили. А якби не пустили туди "зелених чоловічків", то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України. Тому формат такий повинен бути, я так вважаю".

Нагадаємо: Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - в 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості".

РФ також використовує всілякі приводи для переслідування тих, хто засуджує її політику, навіть якщо це громадяни інших країн, включно з Україною, проти якої вона вже понад 6 років здійснює гібридну військову агресію.

У квітні 2014 року під час прямої лінії президент РФ Володимир Путін вперше публічно визнав, що "зелені чоловічки" в Криму - це російські військові.

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