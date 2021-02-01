Національне агентство із запобігання корупції склало протоколи стосовно трьох суддів Конституційного суду.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Українській правді

Деталі: Йдеться про суддів Ігоря Сліденка, Володимира Мойсака й Ірину Завгородню. Їх підозрюють у конфлікті інтересів під час ухвалення рішення про скасування кримінальної статті за недостовірне декларування.

Стосовно Завгородньої винесли ще один протокол - за недекларування авто чоловіка.

За процедурою тепер голова НАЗК має направити протоколи до КС на ознайомлення, судді матимуть тиждень, щоб підготувати власну позицію, і тоді документи можна буде передавати до суду.

Водночас термін притягнення судді Завгородньої за недекларування спливе вже в середині лютого.

Передісторія: 27 жовтня стало відомо, що Конституційний суд ухвалив рішення щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі з них. Зокрема КС визнав такою, що не відповідає Конституції, кримінальну статтю 366-1, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

При цьому НАЗК помітило, що в 4 суддів КС у самих негаразди з деклараціями. У Завгородньої недостовірні відомості в розмірі 615,3 тисяч гривень. Сліденко і Мойсак несвоєчасно подали повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. А в декларації Сергія Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн недостовірних відомостей.

Все це свідчить про конфлікт інтересів у цих суддів під час ухвалення вищезазначеного рішення.