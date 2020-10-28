Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК

Середа, 28 жовтня 2020, 18:05
Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на рішення КС від 27 жовтня про систему декларування майна та нагадало, що раніше виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Джерело: пресслужба НАЗК, рішення КС

Деталі: НАЗК зазначає, що декларування недостовірної інформації – це порушення статті 366–1, яку судді КС визнали неконституційною.

Відомство нагадує про наявність у Завгородньої та Головатого конфлікту інтересів під час ухвалення рішення – закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.

28 жовтня КС оприлюднив рішення, в якому ці судді брали участь у розгляді цього питання. Чи намагалися Головатий та Завгородня брати відвід – невідомо.

Довідково: У декларації Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей, а в його колеги Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

 

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • Судді Конституційного суду визнали такою, що не відповідає Конституції, кримінальну статтю 366-1, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. На думку Суду, кримінальна відповідальність є надмірною за вчинення таких правопорушень.

Українська правда
Теми: КСНАЗКдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
Усі новини...
Реклама: