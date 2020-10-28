Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на рішення КС від 27 жовтня про систему декларування майна та нагадало, що раніше виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Джерело: пресслужба НАЗК, рішення КС

Деталі: НАЗК зазначає, що декларування недостовірної інформації – це порушення статті 366–1, яку судді КС визнали неконституційною.

Відомство нагадує про наявність у Завгородньої та Головатого конфлікту інтересів під час ухвалення рішення – закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.

28 жовтня КС оприлюднив рішення, в якому обидва судді брали участь у розгляді цього питання. Чи намагалися Головатий та Завгородня брати відвід – невідомо.

Довідково: У декларації Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей, а в його колеги Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

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