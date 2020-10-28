Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на рішення КС від 27 жовтня про систему декларування майна та нагадало, що раніше виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.
Джерело: пресслужба НАЗК, рішення КС
Деталі: НАЗК зазначає, що декларування недостовірної інформації – це порушення статті 366–1, яку судді КС визнали неконституційною.
Відомство нагадує про наявність у Завгородньої та Головатого конфлікту інтересів під час ухвалення рішення – закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.
28 жовтня КС оприлюднив рішення, в якому ці судді брали участь у розгляді цього питання. Чи намагалися Головатий та Завгородня брати відвід – невідомо.
Довідково: У декларації Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей, а в його колеги Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.
Передісторія:
- 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
- Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
- Судді Конституційного суду визнали такою, що не відповідає Конституції, кримінальну статтю 366-1, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. На думку Суду, кримінальна відповідальність є надмірною за вчинення таких правопорушень.