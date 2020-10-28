Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК

Середа, 28 жовтня 2020, 19:05

Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на рішення КС від 27 жовтня про систему декларування майна та нагадало, що раніше виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Джерело: пресслужба НАЗК, рішення КС

Деталі: НАЗК зазначає, що декларування недостовірної інформації – це порушення статті 366–1, яку судді КС визнали неконституційною.

Відомство нагадує про наявність у Завгородньої та Головатого конфлікту інтересів під час ухвалення рішення – закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.

28 жовтня КС оприлюднив рішення, в якому обидва судді брали участь у розгляді цього питання. Чи намагалися Головатий та Завгородня брати відвід – невідомо.

Довідково: У декларації Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей, а в його колеги Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

 

Передісторія:

  • 27 жовтня стало відомо, що Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.
  • Національне агентство з питань запобігання корупції з 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
  • Судді Конституційного суду визнали такою, що не відповідає Конституції, кримінальну статтю 366-1, яка передбачала відповідальність за недостовірне декларування. На думку Суду, кримінальна відповідальність є надмірною за вчинення таких правопорушень.

Українська правда
Теми: КСНАЗКдекларації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій

В Україні продовжили режим надзвичайної ситуації до кінця року

документКомітет зі свободи слова заборонив частині журналістів ходити до Ради

Уруський детально розповів Кабміну, як сталася катастрофа Ан-26, і назвав головні причини

Мер Борисполя помер від COVID-19

фотоПотужний вибух стався на газовій станції: є загиблі і постраждалі

Усі новини...
КС
Покарання за недостовірне декларування є надмірним: КС оприлюднив скандальне рішення
Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій
Після свого скандального рішення КС поскаржився на тиск і звернувся до Зеленського
Останні новини
19:05
Двоє суддів КС брали участь в ухваленні рішення незаконно – НАЗК
19:01
Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
18:38
Служба спецзв'язку порушила закон меморандумом з Huawei - Кулеба
18:35
Блогеру Арестовичу дали посаду в українській делегації ТКГ у Мінську
18:15
Посадовців філії Адміністрації морпортів викрили на привласненні понад мільйона гривень
18:03
Кабмін погодив кандидатуру гендиректора "Борисполя" на посаду голови митниці
18:02
Смертність від COVID-19 може залежати від забрудненості повітря в країні. Україна в переліку ТОП-20
18:01
фотоУ Празі під час пожежі майже повністю згоріла дерев’яна церква з України
17:59
Скасування акредитації журналістів у Раді: Разумков доручив терміново переглянути
17:54
Покарання за недостовірне декларування є надмірним: КС оприлюднив скандальне рішення
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!