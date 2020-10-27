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Судді КС ухвалили рішення щодо "незаконного збагачення" у власних інтересах – НАЗК

Вівторок, 27 жовтня 2020, 23:38

Національне агентство з питань запобігання корупції відреагувало на рішення Конституційного суду від 27 жовтня про систему декларування майна та незаконне збагачення та нагадало, що раніше виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: У відомстві нагадали, що декларування недостовірної інформації – це порушення статті 366–1, щодо якої судді голосували за визнання неконституційною.

НАЗК зазначає про наявність у Завгородньої та Головатого конфлікту інтересів під час участі в ухваленні рішення – закон забороняє суддям брати участь у справі за таких умов.

Повідомляється, що у декларації Головатого за 2019 рік виявлено 3,6 млн грн. недостовірних відомостей, а в його колеги Завгородньої за 2018 рік виявлено недостовірних відомостей на 615 тис. грн, у декларації за 2019 рік — 754 тис. грн.

Голова НАЗК Олександр Новіков наголошує, що якщо ці судді брали участь у розгляді цього питання, це ставить під сумнів об’єктивність КС. Наразі невідомо, чи були вони у складі суддів.

Пряма мова Новікова: "Розгляд цими суддями справи ставить під питання об’єктивність рішення Конституційного Суду. І це в той час, коли мова йде про справу, від якої залежить майбутнє України, її сприйняття на міжнародному рівні, доступ українців до правди про життя посадовців".

Що було раніше: 27 жовтня ЗМІ повідомляли, що КС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм.

Передісторія: 1 жовтня стало відомо, що Конституційний суд не дає НАЗК перевірити можливий конфлікт інтересів у рішеннях, що стосуються закону про Національне антикорупційне бюро.

У трьох суддів Конституційного суду, які слухають справу про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців, знайшли негаразди в деклараціях.

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Українська правда
Теми: КСНАЗКдекларації


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