Гладковський позивається до BIHUS.info: хоче 2 млн за моральну шкоду

Колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський подав позов про захист честі та гідності до журналістів BIHUS.info і вимагає компенсації за моральну шкоду у 2 млн 40 тисяч гривень.

Джерело: Facebook-сторінка юридичної компанії Міллер, яка буде захищати журналістів

Дослівно: "Гладковський просить суд захистити його честь, гідність та ділову репутацію, яка, на його думку, була порушена через сюжет "Друзі Президента крадуть на оборонці (секретні переписки)".

Деталі: Позовні вимоги старшого Гладковського стосуються двох речень, в яких йдеться про його стосунок до діяльності Гладковського-молодшого, Жукова і Рогози.

Зокрема, він просить спростувати і визнати недостовірними слова, які лунають на початку другої частини сюжету (з 27:16 по 27:37 хв): "Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками, вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах Української армії, накручують ціни у рази, і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи. До групи входять: зам.секретаря Ради Нацбезпеки та Оборони Олег Гладковський…".

Також Гладковський вимагає від журналістів відшкодувати йому моральну шкоду у розмірі 2 мільйони 40 тисяч 336 гривень.

На підтвердження цих позовних вимог він подав висновок психолого-лінгвістичного дослідження експертів КНДІСЕ - Ю.Ірхіна, А.Семенця та Е.Литвиненка.

У висновку експерти підрахували, що Гладковському було завдано моральної шкоди на 432 мінімальні заробітні плати.

Позов пред’явили до Вінницького міськсуду Вінницької області. Клопотання представника Дениса Бігуса про передачу справи до Борисполя на Київщину суд відхилив.

Наразі у справі відбулось два підготовчі засідання, а наступне призначене на ранок 3 лютого.

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