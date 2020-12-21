Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру

Понеділок, 21 грудня 2020, 14:51

НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

Джерело: сайт Національнго антикорупційного бюро, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в Telegram

Деталі: НАБУ не вказує ім'я підозрюваного, проте його називає Лещенко із посиланням на "своїх інсайдерів".

Слідство встановило, що Гладковський разом із низкою осіб у 2015-2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Завдяки зусиллям підозрюваного "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За що він отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми.

У такий спосіб, пише НАБУ, лише за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень, і це не єдиний випадок – решту фактів наразі досліджують.

Розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

Загалом, слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2

Передісторія:

  • Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Українська правда
Теми: ГладковськийУкроборонпромкримінал


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Заступник глави ОП Татаров написав заяву про призупинення повноважень

інфографікаУкраїнці вважають політиком і "невдахою" року президента Зеленського

Україна веде переговори із Польщею для отримання вакцини від ЄС

Вже третій тиждень зменшується кількість захворювань на COVID – МОЗ

інфографікаКоронавірус в Україні: 6 545 нових випадків за добу, 80 людей померли

В Італії вже знайшли хворого на "британський" штам коронавірусу

Усі новини...
Гладковський
Суд затвердив угоди директорам “прокладки” у справі з оточення Гладковського
Укроборонпром: Договір з Гладковським щодо бронемобілів уклало попереднє керівництво
"Укроборонсервіс" замовив у Гладковського 6 бронемобілів
Останні новини
15:56
Українська співачка перемогла у пісенному конкурсі Тюркбачення-2020
15:54
500 млн доларів інвестицій: OKKO планує почати будівництво гірськолижного курорту в Карпатах
15:43
"Отруєні труси": Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до операції
15:42
Уряд Росії схвалив $1 млрд кредиту для Білорусі
15:23
Білорусь з січня планує вакцинацію російською вакциною від COVID-19
15:15
Імпорт авто з ЄС і США: ДФС викрила схему ухилення від сплати податків на 2 мільярди
15:08
У Чехії посадили на 15 років 45-річного чоловіка, який воював за "ДНР"
14:51
Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру
14:50
"Масандра": в окупованому Криму хочуть компенсувати другу Путіна 50% витрат на виноградники
14:45
Заступник глави ОП Татаров написав заяву про призупинення повноважень
Усі новини...