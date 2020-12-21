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Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру

Понеділок, 21 грудня 2020, 13:51
Хабар на мільйон: молодшому Гладковському оголосили підозру

НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні 950 тисяч гривень хабаря сину експершого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

Джерело: сайт Національнго антикорупційного бюро, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в Telegram

Деталі: НАБУ не вказує ім'я підозрюваного, проте його називає Лещенко із посиланням на "своїх інсайдерів".

Слідство встановило, що Гладковський разом із низкою осіб у 2015-2017 роках реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання.

Завдяки зусиллям підозрюваного "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За що він отримував хабарі у розмірі 50% від суми незаконного прибутку учасників схеми.

У такий спосіб, пише НАБУ, лише за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень, і це не єдиний випадок – решту фактів наразі досліджують.

Розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

Загалом, слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

В межах розслідування встановлено, що за час дії схеми "Укроборонпрому" поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн.

Знати більше:  #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

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Передісторія:

  • Олег Гладковський – один із головних ексбізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. 
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • Після резонансного журналістського розслідування НАБУ відкрило провадження "за фактом заволодіння грошовими коштами державного бюджету України та державних підприємств".

Українська правда

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Теми: ГладковськийУкроборонпромкримінал
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