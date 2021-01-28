Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катування в "Ізоляції": Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб 

Четвер, 28 січня 2021, 00:20
Катування в Ізоляції: Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб 
Фото: Telegram-канал "Донецкий тракторист"

У справі про злочини у так званій підпільній в’язниці "Ізоляція", що на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в тимчасово окупованому Донецьку Україна підозрює щонайменше п’ятьох осіб.

Джерело: начальник управління Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГПУ Андрій Лещенко в ефірі Радіо Донбас.Реалії

Пряма мова: "На цей час є 5 осіб, які вчинили ті чи інші злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. Ні. В цілому їх близько 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення по цій кримінальній справі. Але це вже вирішувати безпосередньо процесуальному керівнику в конкретному кримінальному провадженні, чи достатньо доказів на цей час, для того, щоб пред’явити звинувачення тій чи іншій людині".

Деталі: За словами Лещенка, окрім покарання на національному рівні, держава хоче притягнути до відповідальності злочинців і в міжнародних судах. Водночас, там інша специфіка доведення події злочину. 

"Існує таке поняття "форма командної відповідальності", яка відсутня в нашому національному законодавстві. Що це означає? Якщо є людина, яка знає або дізналася потім, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які коїли ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину. Це надає можливість Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності людей, які фактично не коїли катувань, зґвалтувань чи вбивств, але знали про те, що такі події відбуваються на території, яка знаходиться під їхнім контролем чи їхньою відповідальністю", – заявив він.

Знати більше: Страх та смерть в "Ізоляції". Як катують людей у підвалах Донецька

Станіслав Асєєв: Усі окуповані території Донбасу – один великий концтабір "Ізоляція"

Нагадаємо: 

  • У мережу потрапили фотографії концтабору бойовиків у Донецьку "Ізоляція", який розташовано на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.
  • "Ізоляція" – табір-в'язниця окупантів на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку, де у 2010-2014 роках працював однойменний арт-фонд, а з початку війни утримують, катують і мучать тих, хто не визнає т.зв. "ДНР" або підозрюється в "шпигунстві" на Україну.

Українська правда
Теми: ДонбасОРДЛО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Донбас
16 годин на штурмі під Бахмутом. Репортаж УП з наступу десантників
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: