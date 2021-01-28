Катування в "Ізоляції": Україна підозрює у злочинах щонайменше 5 осіб 

У справі про злочини у так званій підпільній в’язниці "Ізоляція", що на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів в тимчасово окупованому Донецьку Україна підозрює щонайменше п’ятьох осіб.

Джерело: начальник управління Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту ОГПУ Андрій Лещенко в ефірі Радіо Донбас.Реалії

Пряма мова: "На цей час є 5 осіб, які вчинили ті чи інші злочини, але це не свідчить, що правоохоронні органи знають про злочин тільки цих п’яти осіб. Ні. В цілому їх близько 50. Найближчим часом, сподіваємося, що будуть певні процесуальні рішення по цій кримінальній справі. Але це вже вирішувати безпосередньо процесуальному керівнику в конкретному кримінальному провадженні, чи достатньо доказів на цей час, для того, щоб пред’явити звинувачення тій чи іншій людині".

Деталі: За словами Лещенка, окрім покарання на національному рівні, держава хоче притягнути до відповідальності злочинців і в міжнародних судах. Водночас, там інша специфіка доведення події злочину.

"Існує таке поняття "форма командної відповідальності", яка відсутня в нашому національному законодавстві. Що це означає? Якщо є людина, яка знає або дізналася потім, що стосовно полоненого або цивільного відбувалися якісь військові дії, але вона не припинила це чи не притягнула до відповідальності людей, які коїли ці злочини, то ця людина вважається співвиконавцем цього злочину. Це надає можливість Міжнародному кримінальному суду притягати до відповідальності людей, які фактично не коїли катувань, зґвалтувань чи вбивств, але знали про те, що такі події відбуваються на території, яка знаходиться під їхнім контролем чи їхньою відповідальністю", – заявив він.

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