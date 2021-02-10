Сенат США вдруге визнав процес імпічменту Трампа конституційним

Сенат США голосуванням підтримав визнання процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа конституційним.

Джерело: Reuters

Деталі: "За" висловились 56 сенаторів, "проти" - 44. Водночас, хоча за продовження розгляду справи голосували демократи, 6 республіканців також до них доєднались.

Адвокати Трампа вважають, що процес імпічменту неконституційний, адже колишній очільник Білого дому не може постати перед судом після того, як пішов з посади.

Перед голосуванням у залі Сенату демократи показали відео із кадрами заворушеньу Капітолії 6 січня та виступом Трампа, який був перед тим.

Що передувало: У вівторок 9 лютого Сенат США розпочав другий процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, якого звинувачують у "підбурюванні до заколоту" у зв’язку зі штурмом Капітолію його прихильниками 6 січня.

У Конгрес раніше вносилась пропозиція визначити процес неконституційним. Проте тоді її також не було підтримано.

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