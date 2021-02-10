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Сенат США вдруге визнав процес імпічменту Трампа конституційним

Середа, 10 лютого 2021, 01:29

Сенат США голосуванням підтримав визнання процесу імпічменту колишнього президента Дональда Трампа конституційним. 

Джерело: Reuters

Деталі: "За" висловились 56 сенаторів, "проти" - 44. Водночас, хоча за продовження розгляду справи голосували демократи, 6 республіканців також до них доєднались.

Адвокати Трампа вважають, що процес імпічменту неконституційний, адже колишній очільник Білого дому не може постати перед судом після того, як пішов з посади. 

Перед голосуванням у залі Сенату демократи показали відео із кадрами заворушеньу Капітолії 6 січня та виступом Трампа, який був перед тим.

Що передувало: У вівторок 9 лютого Сенат США розпочав другий процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа, якого звинувачують у "підбурюванні до заколоту" у зв’язку зі штурмом Капітолію його прихильниками 6 січня.

У Конгрес раніше вносилась пропозиція визначити процес неконституційним. Проте тоді її також не було підтримано.

Нагадаємо:

  • Напередодні лідери Сенату домовились про швидкий графік процесу. З огляду на це вважається, що голосування в Сенаті щодо того, засудити Трампа чи ні, може пройти в понеділок.
  • Палата представників США 13 січня вдруге оголосила імпічмент Трампу, звинувативши його у підбурюванні своїх прихильників до штурму Капітолію.
  • Дональд Трамп - єдиний в історії президента США, якому двічі оголошували імпічмент, та один з трьох, кому взагалі оголошували імпічмент. Під час першого процесу імпічменту у зв'язку зі звинуваченнями про тиск на президента України Сенат виправдав Трампа.
  • Якщо Трампа визнають винним, йому можуть заборонити обіймати посаду президента знову.

Українська правда
Теми: Трампімпічмент


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