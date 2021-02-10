Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сенат США во второй раз признал процесс импичмента Трампа конституционным

Среда, 10 февраля 2021, 01:29

Сенат США голосованием поддержал признание процесса импичмента бывшего президента Дональда Трампа конституционным.

Источник: Reuters

Детали: "За" высказались 56 сенаторов, "против" - 44. В то же время, хотя за продолжение рассмотрения дела голосовали демократы, 6 республиканцев также к ним присоединились.

Адвокаты Трампа считают, что процесс импичмента неконституционным, ведь бывший глава Белого дома не может предстать перед судом после того, как ушел с должности.

Перед голосованием в зале Сената демократы показали видео с кадрами беспорядков Капитолии 6 января и выступлением Трампа, которое было раньше.

Что предшествовало: В вторник 9 февраля Сенат США начал второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа, которого обвиняют в "подстрекательстве к мятежу" в связи со штурмом Капитолия его сторонниками 6 января.

В Конгресс ранее вносилось предложение признать процесс неконституционным. Однако тогда его также не было поддержано.

Напомним:

  • Накануне лидеры Сената договорились о быстром графике процесса. Учитывая это, считается, что голосование в Сенате о том, осудить Трампа или нет, может пройти в понедельник.
  • Палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.
  • Дональд Трамп - единственный в истории президента США, которому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.
  • Если Трампа признают виновным, ему могут запретить занимать пост президента снова.

Украинская правда
Темы: Трампимпичмент


powered by lun.ua
Главное сегодня

Реформы в Украине тормозит широко распространенная коррупция – выступление Борреля

Новости 9 февраля: свежие президентские рейтинги, иск Коломойского против США

Притула не попал в новый состав политсовета "Голоса"

Коломойский подает иск против США на $23 млн – СМИ

Украина хочет получить ПДЧ вместе с Грузией – Шмыгаль

Столтенберг ответил Зеленскому, почему Украина еще не в НАТО

Все новости...
Трамп
Власти Джорджии начали расследование в отношении Трампа 
Байден возвращает США в Совет ООН по правам человека, из которого вышел Трамп
Адвокат Трампа попросил остановить слушания по импичменту из-за шабата
Последние новости
01:29
Сенат США во второй раз признал процесс импичмента Трампа конституционным
00:41
В Британии обнаружили новый штамм коронавируса, который "вызывает обеспокоенность"
23:58
НСЖУ говорит, что не защищает каналы Медведчука, но обеспокоен "санкциями без суда"
23:42
видеоСенат США начал рассмотрение второго импичмента Трампа
23:25
Реформы в Украине тормозит широко распространенная коррупция – выступление Борреля
22:46
Дождь, снег и до 20° мороза в Украине до конца недели
22:19
Глава Евросовета после встречи со Шмыгалем анонсировал визит в Украину
22:10
Новости экономики: тарифы на тепло и горячую воду, "АрселорМиттал Кривой Рог" vs СБУ
21:57
"Лекхим" подала заявку на регистрацию китайской вакцины в Украине
21:40
Первый арабский космический аппарат успешно достиг орбиты Марса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!