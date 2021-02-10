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Катування в поліції на Черкащині: двох правоохоронців звільнили

Середа, 10 лютого 2021, 01:31
Катування в поліції на Черкащині: двох правоохоронців звільнили

Двох причетних до справи про катування співробітників Городищенського райвідділку поліції звільнили, ще чотирьох  – відсторонили від виконання обов’язків.

Джерело: речниця нацполіції області Зоя Вовк у коментарі для "Суспільне"

Пряма мова: "До цього правопорушення причетні два працівники поліції - це дільничні інспектори їм вручено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення частиною другою статті 127 ККУ – це катування. Нині вони вже звільнені з посади, і ДБР проводиться перевірка і досудове розслідування".

Деталі: За словами травмованого Віталія Вердника, дільничні били всім, що було напохваті. Потрібні свідчення поліцейські вимагали в чоловіка півтори години.

"Була крадіжка, ну я не брав участь у ній, вони хотіли дізнатися, хто там був. Я розповідав їм, що там не був і нічого не знаю. Вони почали бити стільцями, пляшкою били, шлангою від вогнегасника, прив’язували наручниками, щоб не бігав", – розповів Вердник. 

У Городищенському райвідділку поліції ситуацію не коментують.

Нагадаємо: 

  • 5 лютого оперативні працівники поліції доставили чоловіка до сектору відділу в місті Городище, де у службовому кабінеті почали бити громадянина, зламавши об нього залізний стілець, намагаючись відібрати пояснення з приводу крадіжок та можливого вчинення ним цих крадіжок.
  • 7 лютого повідомили про підозру в катуванні двом старшим дільничним офіцерам поліції з Черкаської області.
  • Вони підозрюються у вчиненні катування, тобто умисному заподіянні сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій з метою отримати від потерпілого відомості та визнання, за попередньою змовою групою осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяЧеркаська область
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