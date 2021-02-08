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Били залізним стільцем: двох поліцейських з Черкащини підозрюють у катуванні

Понеділок, 8 лютого 2021, 16:26
Били залізним стільцем: двох поліцейських з Черкащини підозрюють у катуванні

У Києві 7 лютого повідомили про підозру в катуванні двом старшим дільничним офіцерам поліції з Черкаської області.

Джерело: Пресслужба ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, 6 лютого 2021 року до лікарні за медичною допомогою звернувся громадянин із численними тілесними ушкодженнями та повідомив, що його побили працівники поліції. Встановлено, що напередодні чоловіка доставляли до відділу поліції для перевірки його причетності до крадіжки та шахрайства".

Деталі: 5 лютого потерпілий разом зі своїм братом та товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у м. Городище.

До гаража зайшли оперативні працівники поліції, які доставили чоловіка до сектору поліції, де двоє старших дільничних намагались відібрати пояснення з приводу крадіжок та можливого вчинення ним цих крадіжок.

З метою одержання зізнання у вчиненні злочинів двоє зазначених поліцейських у службовому кабінеті почали бити громадянина, зламавши об нього залізний стілець.

Після чого, для подолання опору, на потерпілого вдягли кайданки та завдали ударів руками, ногами, шлангом від вогнегасника, а також пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю і тулубу.

Внаслідок таких постраждалий отримав тілесні ушкодження: забій м’яких тканин обличчя, голови та спини, травматичне видалення зубів верхньої щелепи.

Наразі підозрюваних, а також керівництво відділу поліції відсторонено від виконання службових обов’язків.

Вони підозрюються у вчиненні катування, тобто умисному заподіянні сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій з метою отримати від потерпілого відомості та визнання, за попередньою змовою групою осіб.

Передісторія:

  • 25 травня 2020 року в місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. Джерела повідомили імена підозрюваних поліцейських: Сергій Сулима та Микола Кузів.
  • 26 травня 2020 року Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика.
  • Слідство змінило кваліфікацію злочину щодо поліцейських з Кагарлика - Сергія Сулими та Миколи Кузіва: нині їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та у катуванні за попередньою змовою групою осіб.

 

 

 

 

 


Українська правда
Теми: поліціякриміналОфіс генпрокурораДБР
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