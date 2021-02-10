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Пытки в полиции в Черкасской области: двух правоохранителей уволили

Среда, 10 февраля 2021, 02:31

Двух причастных к делу о пытках сотрудников Городищенского райотдела полиции уволили, еще четверых – отстранили от исполнения обязанностей.

Источник: пресс-секретарь Нацполиции области Зоя Волк в комментарии для "Суспільне"

Прямая речь: "До этого правонарушения причастны два работника полиции – это участковые инспекторы им вручены о подозрении в совершении уголовного преступления частью второй статьи 127 УК – это пытка. Сейчас они уже уволены с должности, и ГБР проводится проверка и досудебное расследование".

Детали: По словам травмированного Виталия Вердника, участковые били всем, что было под рукой. Нужные показания полицейские требовали у мужчины полтора часа.

"Была кража, ну я не участвовал в ней, они хотели узнать, кто там был. Я рассказывал им, что там не был и ничего не знаю. Они начали бить стульями, бутылкой били, шланги от огнетушителя, привязывали наручниками, чтобы не бегал", – рассказал Вердник.

В Городищенском райотделе полиции ситуацию не комментируют.

Напомним:

  • 5 февраля оперативные работники полиции доставили мужчину в сектор отдела в городе Городище, где в служебном кабинете начали бить гражданина, сломав об него железный стул, пытаясь отобрать объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж.
  • 7 февраля сообщили о подозрении в пытках двум старшим участковым офицерам полиции из Черкасской области.
  • Они подозреваются в совершении пыток, то есть умышленном причинении сильной физической боли, физического и морального страдания путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий с целью получить от потерпевшего сведения и признание, по предварительному сговору группой лиц.

Темы: полицияЧеркасская область


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