Пытки в полиции в Черкасской области: двух правоохранителей уволили

Двух причастных к делу о пытках сотрудников Городищенского райотдела полиции уволили, еще четверых – отстранили от исполнения обязанностей.

Источник: пресс-секретарь Нацполиции области Зоя Волк в комментарии для "Суспільне"

Прямая речь: "До этого правонарушения причастны два работника полиции – это участковые инспекторы им вручены о подозрении в совершении уголовного преступления частью второй статьи 127 УК – это пытка. Сейчас они уже уволены с должности, и ГБР проводится проверка и досудебное расследование".

Детали: По словам травмированного Виталия Вердника, участковые били всем, что было под рукой. Нужные показания полицейские требовали у мужчины полтора часа.

"Была кража, ну я не участвовал в ней, они хотели узнать, кто там был. Я рассказывал им, что там не был и ничего не знаю. Они начали бить стульями, бутылкой били, шланги от огнетушителя, привязывали наручниками, чтобы не бегал", – рассказал Вердник.

В Городищенском райотделе полиции ситуацию не комментируют.

Напомним: