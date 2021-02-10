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Українці найбільше довіряють Зеленському і Кличку – Рейтинг

Середа, 10 лютого 2021, 11:19
Українці найбільше довіряють Зеленському і Кличку – Рейтинг
Фото КМДА

Згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", українці найбільше довіряють президенту Володимиру Зеленському і меру Києва Віталію Кличку, найменше – міністру охорони здоров’я Максиму Степанову та прем’єру Денису Шмигалю.

Джерело: результати опитування "Рейтинга", проведеного 6-8 лютого

Дослівно: "Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють – 58%". 

 

Деталі: Меру Києва Віталію Кличку довіряють 34%, не довіряють – 54%, експрем’єру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють – 58%.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють – 37%, ще 33% не знають його.

Лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 72%.

Співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють – 56%.

Лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють – 74%.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють – 66%.

Екс-прем’єру Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють – 74%.

Очільнику МОЗ Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють – 33% (не знають такого – 51%). Прем’єру Денису Шмигалю довіряють 12%, не довіряють – 54%, а третина не чули про такого.

Дослідження тривало з 6 по 8 лютого. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки номерів опитали 2500 респондентів у віці від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Передісторія: 

  • Згідно з останнім опитуванням "Центр Разумкова", українці найбільше довіряють главі ВР Дмитру Разумкову (32% довіряють, 53% не довіряють) та президенту Володимиру Зеленському (відповідно 26,5% і 65,5%), а найменше – міністру МВС Арсену Авакову (відповідно 12% і 76%).
  • У рейтингу довіри "Центру Разумкова" не було мера Києва Віталія Кличка.   

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВіталій Кличкосоціологія
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